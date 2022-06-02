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Россия, Турция, Украина и ООН составили план вывоза продовольствия из украинских портов

Ведомости

Россия, Турция, Украина и ООН подготовили «дорожную карту», которая обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, передает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, странам удалось подготовить «дорожную карту», которая обеспечит функциональность «зернового коридора» под эгидой ООН. Создаваемый в Стамбуле центр по вывозу зерна будет регулировать взаимодействие между Россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН. Запуск центра позволит вывезти из портов Украины на мировые рынки 20 млн т зерна.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара постарается помочь в разминировании украинских портов. По словам главы МИДа, никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны России не существует. На деле же западные страны умалчивают, что под санкции против России попали суда, перевозящие зерно.

Лавров ранее заявил, что Военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в свою очередь отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган договорились по вопросу разминирования портов Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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