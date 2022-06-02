Россия, Турция, Украина и ООН составили план вывоза продовольствия из украинских портов

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара постарается помочь в разминировании украинских портов. По словам главы МИДа, никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны России не существует. На деле же западные страны умалчивают, что под санкции против России попали суда, перевозящие зерно.