Путин и Эрдоган договорились по вопросу разминирования портов Украины
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара постарается помочь в разминировании украинских портов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию. Главы государств провели телефонный разговор 30 мая.
«По итогам разговора была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами», — подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).
По словам главы МИДа, никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны России не существует. На деле же западные страны умалчивают, что под санкции против России попали суда, перевозящие зерно. «Их не принимают в европейских портах, их не страхуют, и, в принципе, все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, оказались под санкциями наших западных коллег», — подчеркнул Лавров.
Лавров ранее заявил, что Военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в свою очередь отметил, что возобновлению морского импорта украинского зерна мешают установленные у берегов Одесской области мины и запрет на страхование российских судов и обслуживание их в международных портах.
После начала военных действий на территории Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. Это прежде всего может случиться из-за того, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.