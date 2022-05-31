Лавров назвал условие для прохода судов с зерном в Черном море
Военно-морской флот России сможет обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если украинская сторона разминирует выходы из портов, заявила глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море ВМФ РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее — к пунктам назначения», — отметил Лавров по итогам переговоров со своим бахрейнским коллегой Абделем Латифом аз-Зайяни (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис. «С закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек — они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», — заключил Лавров.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС нужно достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы. По его словам, продовольственный кризис станет одной из главных тем нынешнего саммита ЕС. «Это тема чрезвычайной важности. Мы не можем позволить, чтобы мир голодал», — добавил он.
После начала военных действий на территории Украины генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что сложившийся кризис может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 млрд человек, в нищету и голод. Это прежде всего может случиться из-за того, что на долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире, отметил глава ООН.
МИД РФ не раз отвергал обвинения в подрыве продовольственной безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что странам необходимо обратить внимание на последствия односторонних действий западных стран, в первую очередь из «группы семи» (G7). Санкции, введенные против России, усугубили проблему «разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки», отмечено в заявлении.