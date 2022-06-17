Песков назвал продовольственный кризис результатом ошибок западных стран
Нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран, заявил в интервью «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. «Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — подчеркнул Песков.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщал, что в случае продолжения военных действий на Украине на грани голодной смерти в мире могут оказаться 323 млн человек. 6 июня на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Позже в ООН заявили, что подтверждений этим обвинениям у них нет.
Москва заявляла, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться. 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, власти Украины готовы разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерна из страны. Затем Песков заявил, что соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока пока не достигнуты.
Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Киев согласится возобновить морские перевозки сельхозпродукции, только если ему предоставят «гарантии безопасности», то есть передадут вооружения для защиты от угроз с моря, а также если в этом процессе будут участвовать морские силы третьих стран.
В тот же день глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 11 вагонов с зерном уже выехали из Мелитополя и что это зерно направят в Турцию или на Ближний Восток. В свою очередь Европейский союз призвал все страны мира отказаться от покупки у России зерна, якобы украденного на Украине.