Песков назвал продовольственный кризис результатом ошибок западных стран

Москва заявляла, что украинские порты и акватория рядом с ними заминированы и торговые суда могут подорваться. 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, власти Украины готовы разминировать порты или обеспечить проход судов через минные поля для вывоза зерна из страны. Затем Песков заявил, что соглашения по экспорту украинского зерна в Турцию и страны Ближнего Востока пока не достигнуты.