Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня
Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений, пишет Reuters.
Общий спрос на сырую нефть снизился в Китае из-за ковидных ограничений и замедления темпов экономического роста. Однако ведущие импортеры, в том числе Sinopec и Zhenhua Oil, увеличили закупки более дешевой нефти из России, что позволило сократить перекачку черного золота из Западной Африки и Бразилии.
В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн т, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года. Таким образом, Россия обогнала по нефтяным поставкам в Китай Саудовскую Аравию на фоне снижения цен на нефть, вызванного санкциями в отношении Москвы, и стала главным поставщиком нефти для КНР. Саудовская Аравия заняла второе место по объему импорта в Китай, поставив 7,82 млн т нефти в прошлом месяце.
Россия также смогла увеличить экспорт сжиженного природного газа в Китай, который составил в прошлом месяце почти 400 000 т, что на 56% больше, чем в мае 2021 г.
Несмотря на санкции США, Китай продолжает закупать иранскую нефть. В прошлом месяце было поставлено 260 000 т сырой нефти из Ирана. Сейчас иранские поставки составляют 7% от общего объема импорта сырой нефти в Китай, согласно данным Главного таможенного управления КНР.
Китай перестал перекачивать нефть из Венесуэлы, так как государственные нефтяные компании опасаются попасть под вторичные санкции США. Кроме того, произошло сокращение импорта бразильской нефти в КНР, поскольку латиноамериканский экспортер столкнулся с конкуренцией со стороны дешевой иранской и российской нефти, пишет Reuters.