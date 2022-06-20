Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня

В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн т, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года. Таким образом, Россия обогнала по нефтяным поставкам в Китай Саудовскую Аравию на фоне снижения цен на нефть, вызванного санкциями в отношении Москвы, и стала главным поставщиком нефти для КНР. Саудовская Аравия заняла второе место по объему импорта в Китай, поставив 7,82 млн т нефти в прошлом месяце.