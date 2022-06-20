Газета
Экономика

Китай нарастил поставки нефти из России до рекордного уровня

Ведомости

Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений, пишет Reuters.

Общий спрос на сырую нефть снизился в Китае из-за ковидных ограничений и замедления темпов экономического роста. Однако ведущие импортеры, в том числе Sinopec и Zhenhua Oil, увеличили закупки более дешевой нефти из России, что позволило сократить перекачку черного золота из Западной Африки и Бразилии. 

В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн т, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года. Таким образом, Россия обогнала по нефтяным поставкам в Китай Саудовскую Аравию на фоне снижения цен на нефть, вызванного санкциями в отношении Москвы, и стала главным поставщиком нефти для КНР. Саудовская Аравия заняла второе место по объему импорта в Китай, поставив 7,82 млн т нефти в прошлом месяце.

Россия также смогла увеличить экспорт сжиженного природного газа в Китай, который составил в прошлом месяце почти 400 000 т, что на 56% больше, чем в мае 2021 г.

Ранее по теме: «Газпром» и китайская CNPC подписали техсоглашение о поставках газа

Несмотря на санкции США, Китай продолжает закупать иранскую нефть. В прошлом месяце было поставлено 260 000 т сырой нефти из Ирана. Сейчас иранские поставки составляют 7% от общего объема импорта сырой нефти в Китай, согласно данным Главного таможенного управления КНР.

Китай перестал перекачивать нефть из Венесуэлы, так как государственные нефтяные компании опасаются попасть под вторичные санкции США. Кроме того, произошло сокращение импорта бразильской нефти в КНР, поскольку латиноамериканский экспортер столкнулся с конкуренцией со стороны дешевой иранской и российской нефти, пишет Reuters.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных