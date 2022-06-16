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«Газпром» и китайская CNPC подписали техсоглашение о поставках газа

Ведомости

«Газпром» и китайская государственная нефтегазовая компания CNPC подписали техническое соглашение по «дальневосточному» маршруту поставок российского газа в Китай, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по видео-конференц-связи. «В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», – говорится в сообщении «Газпрома».

В компании также уточнили, что в 2014 г. между «Газпромом» и CNPC был заключен 30-летний договор на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в объеме 38 млрд куб. м в год. В феврале 2022 г. компании подписали долгосрочный договор поставок газа по «дальневосточному» маршруту. «После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год», – уточнили в «Газпроме».

После начала спецоперации на Украине страны Запада поэтапно вводят санкции в отношении поставок российских энергоносителей. В рамках шестого пакета ограничительных мер страны Евросоюза ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. 4 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегатов, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте. 15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизилась до 67 млн куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных