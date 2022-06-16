«Газпром» и китайская CNPC подписали техсоглашение о поставках газа
Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по видео-конференц-связи. «В документе зафиксированы основные технические параметры трансграничного участка газопровода, в том числе подводного перехода через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок», – говорится в сообщении «Газпрома».
В компании также уточнили, что в 2014 г. между «Газпромом» и CNPC был заключен 30-летний договор на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в объеме 38 млрд куб. м в год. В феврале 2022 г. компании подписали долгосрочный договор поставок газа по «дальневосточному» маршруту. «После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год», – уточнили в «Газпроме».
После начала спецоперации на Украине страны Запада поэтапно вводят санкции в отношении поставок российских энергоносителей. В рамках шестого пакета ограничительных мер страны Евросоюза ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. 4 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегатов, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте. 15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизилась до 67 млн куб. м.