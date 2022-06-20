Вице-канцлер ФРГ назвал ситуацию с газоснабжением в стране «серьезной и напряженной»

Говоря о предстоящей зиме, Хабек сообщил, что на данный момент газохранилища страны заполнены на 57%, однако нужно стремиться к 90% в соответствии с законом. «Не так уж плохо для этого времени года, однако кое-чего все еще не хватает, и нам нужно заполнить их за лето», — указал он. Если хранилища будут заполнены, этого хватит примерно на два с половиной месяца — без дополнительных источников. Однако планируется, что зимой Германия продолжит закупать газ за границей, даже если поставок из России больше не будет, заключил Хабек.