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Экономика

Вице-канцлер ФРГ назвал ситуацию с газоснабжением в стране «серьезной и напряженной»

Ведомости

Ситуация с энергоснабжением Германии остается «серьезной и напряженной» на фоне снижения поставок газа из России, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF.

«Я не хочу ходить вокруг да около: это напряженная, серьезная ситуация. Всегда было — мы находимся в большой зависимости от газа, поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильные», — подчеркнул Хабек. Он сравнил ситуацию с поставками газа с армрестлингом с президентом России Владимиром Путиным.

«Это своего рода армрестлинг. В прошлом у [президента России Владимира] Путина сначала была "более длинная рука", но это не значит, что мы не можем получить "более сильную руку" за счет усилий», — пояснил немецкий политик.

Говоря о предстоящей зиме, Хабек сообщил, что на данный момент газохранилища страны заполнены на 57%, однако нужно стремиться к 90% в соответствии с законом. «Не так уж плохо для этого времени года, однако кое-чего все еще не хватает, и нам нужно заполнить их за лето», — указал он. Если хранилища будут заполнены, этого хватит примерно на два с половиной месяца — без дополнительных источников. Однако планируется, что зимой Германия продолжит закупать газ за границей, даже если поставок из России больше не будет, заключил Хабек.

14 июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» работают только 3 из 4 турбин, а на следующий день из строя вышел еще один агрегат. Из-за этого мощность трубопровода снизилась с плановых 167 до 67 млн куб. м в сутки. Компания пояснила, что отправила агрегаты немецкой Siemens на ремонт, но та вовремя их не вернула. Siemens сообщила, что отправила их на ремонт в Канаду, однако санкции страны запрещают возвращать оборудование в Россию. В правительстве Канады заявили, что ведут переговоры с Германией, чтобы решить проблему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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