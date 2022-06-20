Газета
Экономика

Песков обвинил ЕС в сокращении прокачки по «Северному потоку»

Ведомости

Европейцы не возвращают ремонтируемые турбины для поставок газа по «Северному потоку», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Возникший кризис он назвал «рукотворным», «поскольку у России есть газ и он готов к поставкам».

Отвечая на вопрос журналистов о том, что сейчас по «Северному потоку» страны Европы получают меньше газа, чем зафрахтовано, и может ли это привести к штрафным санкциям в отношении «Газпрома», Песков подчеркнул, что Россия остается «максимально надежным поставщиком». Он добавил, что механическая структура газопровода страдает из-за введенных Евросоюзом санкций.

«Перекачивающиеся мощности – а именно турбины – должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы не возвращают их на место. Именно это является причиной того, что нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Европейского Союза. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», – отметил пресс-секретарь президента.

14 июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» работают только 3 из 4 турбин, а на следующий день из строя вышел еще один агрегат. Из-за этого мощность трубопровода снизилась с плановых 167 до 67 млн куб. м в сутки. Компания пояснила, что отправила агрегаты немецкой Siemens на ремонт, но та вовремя их не вернула. 18 июня Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что из-за сокращения поставок из России европейские коммунальные предприятия вынуждены использовать запасы газа, предназначенного на зимний период.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных