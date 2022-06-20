Песков обвинил ЕС в сокращении прокачки по «Северному потоку»
Европейцы не возвращают ремонтируемые турбины для поставок газа по «Северному потоку», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Возникший кризис он назвал «рукотворным», «поскольку у России есть газ и он готов к поставкам».
Отвечая на вопрос журналистов о том, что сейчас по «Северному потоку» страны Европы получают меньше газа, чем зафрахтовано, и может ли это привести к штрафным санкциям в отношении «Газпрома», Песков подчеркнул, что Россия остается «максимально надежным поставщиком». Он добавил, что механическая структура газопровода страдает из-за введенных Евросоюзом санкций.
«Перекачивающиеся мощности – а именно турбины – должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы не возвращают их на место. Именно это является причиной того, что нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Европейского Союза. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», – отметил пресс-секретарь президента.
14 июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» работают только 3 из 4 турбин, а на следующий день из строя вышел еще один агрегат. Из-за этого мощность трубопровода снизилась с плановых 167 до 67 млн куб. м в сутки. Компания пояснила, что отправила агрегаты немецкой Siemens на ремонт, но та вовремя их не вернула. 18 июня Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что из-за сокращения поставок из России европейские коммунальные предприятия вынуждены использовать запасы газа, предназначенного на зимний период.