Песков обвинил ЕС в сокращении прокачки по «Северному потоку»

«Перекачивающиеся мощности – а именно турбины – должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы не возвращают их на место. Именно это является причиной того, что нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Европейского Союза. Газ у нас есть, он готов к поставкам, но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», – отметил пресс-секретарь президента.