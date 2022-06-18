Европа начала брать газ из зимних запасов после сокращения поставок из России

14 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании это объясняли проблемами на компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу. Компания смогла задействовать лишь три из четырех газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на КС, поскольку немецкая компания Siemens «не вернула в необходимый срок находящиеся у нее на ремонте» ГПА.