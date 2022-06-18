Европа начала брать газ из зимних запасов после сокращения поставок из России
Европейские коммунальные предприятия вынуждены использовать запасы газа, предназначенного на зимний период, после сокращения поставок газа из России. Уровень заполненности газохранилищ на этой неделе впервые снизился с середины апреля, передает Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Агентство называет сложившуюся ситуацию одним из признаков эскалации энергетического кризиса, поскольку в это время обычно происходит пополнение запасов газа, а не его расходование.
Кроме того, сокращение российских поставок совпало с временным закрытием в США вследствие аварии крупного завода по производству сжиженного природного газа. Предприятие продавало газ в Европу и в ближайшие месяцы из Штатов будет поступать меньше топлива, отмечает агентство.
По данным на 14 июня, газохранилища в Европе были заполнены примерно на 52%, после чего показатель снизился на один процентный пункт. Однако запасы газа остаются примерно на том же уровне, на котором они находились последние пять лет.
14 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании это объясняли проблемами на компрессорной станции (КС) «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа по трубопроводу. Компания смогла задействовать лишь три из четырех газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на КС, поскольку немецкая компания Siemens «не вернула в необходимый срок находящиеся у нее на ремонте» ГПА.
Дальнейшее затягивание ремонта турбин для «Северного потока» (проектная мощность – 55 млрд куб. м в год) в Канаде может привести к остановке проекта, что станет катастрофой для Германии, заявил 16 июня постпред России при ЕС Владимир Чижов.
В случае полной остановки газопровода регион может исчерпать запасы газа к началу отопительного сезона в ноябре, отмечает также Bloomberg со ссылкой на Wood Mackenzie Ltd.