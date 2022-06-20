Стоимость первоочередных действий по стабилизации экономики оценили в 5 трлн рублей
Финансовое обеспечение первоочередных мер из стратегии противодействия антироссийским санкциям составит приблизительно 5 трлн руб., следует из бюджетных проектировок Минфина, которые есть в распоряжении «Ведомостей».
«Финансовое обеспечение мероприятий плана первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях внешнего санкционного давления составляет около 5 трлн руб.», — отмечается в документе.
В конце апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России в 2022 г. будет дефицитным, размер дефицита составит не менее 1,6 трлн руб. «У нас отсрочка — 1,6 трлн руб. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов», — сказал Силуанов. Итоговый дефицит бюджета будет зависеть от дальнейших мер антикризисного реагирования и действий по поддержке экономики, отметил он. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — отмечал он.
На фоне введения западных санкций из-за военной операции на Украине правительство России уже объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др. Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки ИТ-отрасли.