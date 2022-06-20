Стоимость первоочередных действий по стабилизации экономики оценили в 5 трлн рублей

В конце апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет России в 2022 г. будет дефицитным, размер дефицита составит не менее 1,6 трлн руб. «У нас отсрочка — 1,6 трлн руб. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов», — сказал Силуанов. Итоговый дефицит бюджета будет зависеть от дальнейших мер антикризисного реагирования и действий по поддержке экономики, отметил он. «Я надеюсь, основные из них уже приняты», — отмечал он.