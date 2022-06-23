Лидер КНР раскритиковал политику западных санкций

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня находится «в критической точке», пытаясь оправиться от последствий пандемии и «новых вызовов безопасности». «Трагичные события прошлого являются для нас свидетельством того, что стремление к гегемонии, преследование политики групповых интересов и противостояние между блоками не ведет к обеспечению мира и безопасности и приносит лишь войны и конфликты», – отметил глава КНР.