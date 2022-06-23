Лидер КНР раскритиковал политику западных санкций
Китайский лидер Си Цзиньпин выступил с заявлением касательно использования санкций западными странами в качестве «оружия» для мировой экономики и призвал государства объединиться для совместного решения финансовых проблем, пишет CNN.
Председатель КНР выступил на Деловом форуме БРИКС, организованном в преддверии виртуального саммита организации. По его словам, западные санкции представляют собой «палку о двух концах», которая позволяет использовать мировую экономику в качестве оружия и «приносит только вред для населения мира». Вместо этого странам следует «проявить солидарность и работать во взаимодействии», отметил Си Цзиньпинь, предложив также новые инициативы КНР в области развития и обеспечения безопасности.
Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня находится «в критической точке», пытаясь оправиться от последствий пандемии и «новых вызовов безопасности». «Трагичные события прошлого являются для нас свидетельством того, что стремление к гегемонии, преследование политики групповых интересов и противостояние между блоками не ведет к обеспечению мира и безопасности и приносит лишь войны и конфликты», – отметил глава КНР.
По его словам, «украинский кризис» является еще одним «звонком для всех в мире». «Это напоминание для нас о том, что слепая вера в так называемую «позицию силы», а также попытки расширения военных альянсов и обеспечения собственной безопасности в ущерб другим только столкнут нас с дилеммой безопасности», – подчеркнул Си Цзиньпин.
Председатель КНР не в первый раз публично осуждает политику западных стран и антироссийские санкции. В ходе своего выступления на ежегодном Боаоском форуме он раскритиковал западную политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые, по его мнению, «подрывают мир и безопасность на всей планете», передает Reuters.