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Лидер КНР раскритиковал политику западных санкций

Ведомости

Китайский лидер Си Цзиньпин выступил с заявлением касательно использования санкций западными странами в качестве «оружия» для мировой экономики и призвал государства объединиться для совместного решения финансовых проблем, пишет CNN.

Председатель КНР выступил на Деловом форуме БРИКС, организованном в преддверии виртуального саммита организации. По его словам, западные санкции представляют собой «палку о двух концах», которая позволяет использовать мировую экономику в качестве оружия и «приносит только вред для населения мира». Вместо этого странам следует «проявить солидарность и работать во взаимодействии», отметил Си Цзиньпинь, предложив также новые инициативы КНР в области развития и обеспечения безопасности.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что мир сегодня находится «в критической точке», пытаясь оправиться от последствий пандемии и «новых вызовов безопасности». «Трагичные события прошлого являются для нас свидетельством того, что стремление к гегемонии, преследование политики групповых интересов и противостояние между блоками не ведет к обеспечению мира и безопасности и приносит лишь войны и конфликты», – отметил глава КНР.

По его словам, «украинский кризис» является еще одним «звонком для всех в мире». «Это напоминание для нас о том, что слепая вера в так называемую «позицию силы», а также попытки расширения военных альянсов и обеспечения собственной безопасности в ущерб другим только столкнут нас с дилеммой безопасности», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР не в первый раз публично осуждает политику западных стран и антироссийские санкции. В ходе своего выступления на ежегодном Боаоском форуме он раскритиковал западную политику односторонних санкций и двойных стандартов, которые, по его мнению, «подрывают мир и безопасность на всей планете», передает Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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