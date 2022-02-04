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Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

Ведомости

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин подписали совместное заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Москва и Пекин призвали все страны ради общего благополучия «укреплять диалог и взаимное доверие, углублять взаимопонимание, отстаивать такие общечеловеческие ценности, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран, а также суверенитет и интересы государств в области безопасности и развития, защищать международную систему, опирающуюся на центральную роль ООН, миропорядок, основанный на международном праве, добиваться подлинной многосторонности при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности, содействовать демократизации международных отношений, обеспечивать достижение мира, стабильности и устойчивого развития на земле».

В документе демократия провозглашается общечеловеческой ценностью, которую мир должен защищать и продвигать. Демократические принципы, как следует из соглашения, должны реализовываться на глобальном уровне. При этом обе стороны выступили против навязывания одними странами собственных «демократических стандартов» другим и злоупотребления соответствующими ценностями.

Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество во множестве областей, в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией. Соглашение призывает не политизировать вопрос о происхождении коронавируса, отмечая, что это является научным вопросом. Ввиду этого Москва приветствовала усилия Пекина и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по установлению причин пандемии. 

Вдобавок стороны выступили против дальнейшего расширения НАТО. Они заявили, что некоторые отдельные страны и военно-политические союзы «усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию», тем самым подрывая международную стабильность и безопасность, когда стараются получить военное преимущество. 

Также Москва и Пекин осудили действия США, Великобритании и Австралии, которые в сентябре прошлого года создали трехсторонний оборонный альянс. Эти государства решили сотрудничать в том числе в сфере атомных подводных лодок, что сопряжено с рисками начала гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «ядерного распространения», сказано в документе.

Ранее сегодня Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что беседа вышла конструктивной и партнерской, политики акцентировали внимание на двусторонних отношениях между Россией и Китаем. 

Ранее по теме: Песков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина конструктивными и партнерскими

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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