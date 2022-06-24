Шольц: в ЕС не верят в техническую причину снижения поставок по «Северному потоку»
Никто из лидеров государств — членов Евросоюза не верит в версию, согласно которой технические причины стали основанием для снижения поставок газа по «Северному потоку», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Никто из нас не считает, что технические причины, которые на данный момент приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять необходимые меры», — отметил глава немецкого правительства (цитата по ТАСС).
По его словам, тема энергобезопасности играла важную роль в переговорах в Брюсселе. Сотрудничество на уровне ЕС, как отметил Шольц, является «правильным и важным» для подготовки к трудностям на фоне ситуации с поставками газа.
В середине июня «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Правительства Канады и Германии работают над поиском решения возникшей проблемы.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политические причины сокращения поставок по «Северному потоку». Он отметил, что представители Германии хорошо знают все технологические циклы обслуживания газопровода. По его словам, это «исправно» и «безупречно» работает уже много лет, поэтому «странно приплетать ко всему политику».