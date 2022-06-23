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Песков исключил политические причины приостановки поставок по «Северному потоку»

Ведомости

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» будут приостановлены по технологическим причинам, а не политическим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что чиновники ФРГ опасаются, что «Газпром» полностью прекратит поставлять газ в страну под видом остановки трубопровода для технического обслуживания.

«Турбина — это технологическая причина. Какие они еще называют причины? Если турбину нужно обслуживать, эту турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается — наверно, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологическая [причина]. Здесь же все весьма очевидно, здесь нет никакого двойного дна», — заявил Песков.

Он отметил, что представители Германии хорошо знают все технологические циклы обслуживания газопровода. По его словам, это «исправно» и «безупречно» работает уже много лет, поэтому странно приплетать ко всему политику. «Существуют определенные технологические циклы обслуживания, эксплуатации инфраструктуры. По этим циклам лучше получать информацию непосредственно от «Газпрома». Но еще раз повторяю — Россия была и остается весьма и весьма надежным поставщиком энергоресурсов в Европу», — подчеркнул он.

Ранее в июне «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Правительства Канады и Германии ищут решение вопроса.

Ранее по теме: «Северный поток» может остановиться полностью из-за канадских санкций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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