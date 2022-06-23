Песков исключил политические причины приостановки поставок по «Северному потоку»

«Турбина — это технологическая причина. Какие они еще называют причины? Если турбину нужно обслуживать, эту турбину нужно из ремонта вернуть на место ее работы, а она не возвращается — наверно, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологическая [причина]. Здесь же все весьма очевидно, здесь нет никакого двойного дна», — заявил Песков.