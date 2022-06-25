Вучич призвал найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций
Сербия из-за ограничений Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич во время обращения к гражданам из своей администрации.
«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно, и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпрому" и "Газпромнефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», — заявил президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что власти страны работают над поиском новых нефтехранилищ.
«С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 000 т, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать», — отметил Вучич.
Также президент Сербии рассказал, что страна обеспечила 62% своих потребностей в газе по договору с «Газпромом» и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 млн кубометров газа. По его словам, это позволит обеспечивать ежедневное потребление Сербии в 11 млн кубометров газа в холодный период.
Ранее глава государства говорил, что Сербия из-за санкций не сможет импортировать российскую нефть с ноября 2022 г., и отмечал, что эмбарго ЕС на поставки российской нефти «вытащило из кармана» страны $600 млн.
3 июня ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.