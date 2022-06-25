Вучич призвал найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций

«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно, и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпрому" и "Газпромнефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», — заявил президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).