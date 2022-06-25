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Экономика

Вучич призвал найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций

Ведомости

Сербия из-за ограничений Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти, заявил президент страны Александр Вучич во время обращения к гражданам из своей администрации.

«Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно, и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит "Газпрому" и "Газпромнефти"). Ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности. Если какие-то трудности там возникнут, у нас будут проблемы», — заявил президент Сербии (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: Вучич: Сербия с ноября не сможет получать нефть из России

Он добавил, что власти страны работают над поиском новых нефтехранилищ.

«С британской компанией, забыл название, находим финансирование на 200 000 т, прежде всего дизеля. Но к нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать», — отметил Вучич.

Также президент Сербии рассказал, что страна обеспечила 62% своих потребностей в газе по договору с «Газпромом» и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 млн кубометров газа. По его словам, это позволит обеспечивать ежедневное потребление Сербии в 11 млн кубометров газа в холодный период.

Ранее глава государства говорил, что Сербия из-за санкций не сможет импортировать российскую нефть с ноября 2022 г., и отмечал, что эмбарго ЕС на поставки российской нефти «вытащило из кармана» страны $600 млн.

3 июня ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, который включает в себя эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г. Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных