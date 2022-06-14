Вучич: Сербия с ноября не сможет получать нефть из России
Сербия из-за санкций не сможет импортировать российскую нефть с ноября 2022 г., сообщил президент страны Александр Вучич. Ранее он заявил, что эмбарго ЕС на поставки российской нефти «вытащили из кармана» Сербии $600 млн.
«Ежедневно появляются десятки новых проблем <...> Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе нет достаточно мазута. <...> Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени», — отметил он (цитата по ТАСС).
3 июня ЕС принял 6 пакет антироссийских санкций, который включает в себя эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Поставки нефти будут запрещены с начала декабря, а нефтепродуктов — с февраля 2023 г.Страны с высокой зависимостью от российского топлива, в первую очередь Венгрия и Словакия, получили временное исключение из эмбарго на поставки по нефтепроводам.
Ранее Bloomberg сообщил, что в 2022 г. Россия может заработать на экспорте нефти и газа более $320 млрд, несмотря на спецоперацию на Украине и санкции. Показатель может превысить уровень прошлого года на треть. Ситуацию может изменить только эмбарго на импорт энергоносителей, отметило издание.