Вучич: Сербия с ноября не сможет получать нефть из России

«Ежедневно появляются десятки новых проблем <...> Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе нет достаточно мазута. <...> Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени», — отметил он (цитата по ТАСС).