В Эстонии оценили последствия отказа от импорта из России и Белоруссии
Прекращение импорта продукции из России и Белоруссию в Эстонию скажется на логистике, металлургии и деревообработке, следует из доклада Центра мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии». Содержание документа приводит «Интерфакс».
«Полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже», — говорится в докладе.
В случае полного прекращения ввоза товаров из двух стран эстонские компании понесут дополнительные расходы в размере 860 млн евро по ценам 2021 г. По словам экспертов Центра, компенсировать импорт будет сложно, поскольку «во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену». Такая ситуация больше всего повлияет на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность, отмечается в докладе.
Транспортировка и хранение товаров после замещения российской и белорусской продукции обойдется на 31% дороже, в деревообработке затраты вырастут на 28%, в производстве металла — на 57%, в производстве изделий из металла — на 63% и в химической промышленности — на 23%. Кроме того, косвенно повлияет на эстонский бизнес рост цен на энергоносители, следует из доклада.
В прошлом году Россия импортировала в республику товары стоимостью 2,1 млн евро, Белоруссия ввезла продукцию на 600 млн евро. В целом эстонский импорт достиг 20 млрд евро в 2021 г., доля Москвы составила 10,5%, Минска — 3,1%.
Ранее власти Эстонии объявили о введении запрета для частных лиц на ввоз в страну санкционных товаров из России, в том числе алкоголя и мебели. С 10 июля в страну нельзя будет ввозить из РФ алкогольные и слабоалкогольные напитки, мебель, органические удобрения, древесину, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, серебро, пневматические шины и др.