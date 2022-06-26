В Эстонии оценили последствия отказа от импорта из России и Белоруссии

В случае полного прекращения ввоза товаров из двух стран эстонские компании понесут дополнительные расходы в размере 860 млн евро по ценам 2021 г. По словам экспертов Центра, компенсировать импорт будет сложно, поскольку «во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену». Такая ситуация больше всего повлияет на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность, отмечается в докладе.