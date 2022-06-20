Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя и мебели из России
Власти Эстонии вводят запрет для частных лиц на ввоз в страну санкционных товаров из России, в том числе алкоголя и мебели, следует из заявления налогово-таможенного департамента республики.
С 10 июля в Эстонию нельзя будет ввести следующие товары российского происхождения:
- алкогольные и слабоалкогольные напитки;
«Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем», — предупредил руководитель таможенной службы Эрик Хелдна. В ведомстве также подчеркнули, что нарушение санкций является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел уже шесть пакетов санкций.