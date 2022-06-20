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Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя и мебели из России

Ведомости

Власти Эстонии вводят запрет для частных лиц на ввоз в страну санкционных товаров из России, в том числе алкоголя и мебели, следует из заявления налогово-таможенного департамента республики.

С 10 июля в Эстонию нельзя будет ввести следующие товары российского происхождения: 

  • алкогольные и слабоалкогольные напитки;

  • мебель;

  • органические удобрения;

  • древесину;

  • изделия из цемента, бетона или искусственного камня;

  • серебро;

  • пневматические шины и др.

    • «Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем», — предупредил руководитель таможенной службы Эрик Хелдна. В ведомстве также подчеркнули, что нарушение санкций является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

    После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел уже шесть пакетов санкций.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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