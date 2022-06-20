Эстония запретит частным лицам ввоз алкоголя и мебели из России

«Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем», — предупредил руководитель таможенной службы Эрик Хелдна. В ведомстве также подчеркнули, что нарушение санкций является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.