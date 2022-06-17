Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России

Запрет распространяется на ввоз топлива в любых емкостях, кроме непосредственно бензобака автомобиля. «В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 г., прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — сказала Ляхдеринне.