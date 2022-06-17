Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Финляндия запретила физическим лицам ввозить из России нефтепродукты, сообщила «РИА Новости» представитель таможни Финляндии Туула Ляхдеринне.
Запрет распространяется на ввоз топлива в любых емкостях, кроме непосредственно бензобака автомобиля. «В результате санкций ЕС, введенных против России 4 июня 2022 г., прямая или косвенная покупка, импорт или передача нефтепродуктов из России или в Россию запрещены. Поэтому на данный момент топливо из России можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля», — сказала Ляхдеринне.
До пандемии в приграничных районах Финляндии был распространен «топливный туризм», который был обусловлен более низкой стоимостью бензина в России, отмечает агентство.
По данным Еврокомиссии, в Финляндии в мае была самая высокая стоимость автомобильного топлива в Евросоюзе – средняя цена 95-го бензина составляла 2,37 евро за один литр, дизтоплива – 2,24 евро за литр.
С 1 апреля в России действует правило для недружественных стран, которое обязывает их оплачивать поставки российского газа в рублях. «Газпром» уже прекратил поставлять газ нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Германии из-за их отказа следовать новой схеме.