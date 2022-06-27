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Экономика

Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России

Ведомости

Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, передает финский телеканал Yle со ссылкой на Таможенную службу страны.

«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», – пояснил телеканалу старший инспектор службы Яркко Кескинен. По его словам, под эту категорию попадают водка, джин и виски. Ограничения не распространяются на слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр и вино.

Кескинен также подчеркнул, что алкоголь нельзя завозить в страну с российской территории как в качестве коммерческих, так и в рамках частных поставок. Кроме того, запрещено провозить напитки, купленные в duty free на границе.

17 июня Финляндия запретила физическим лицам ввозить из России нефтепродукты. Запрет распространяется на ввоз топлива в любых емкостях, кроме непосредственно бензобака автомобиля. До пандемии в приграничных районах страны был распространен «топливный туризм», который был обусловлен более низкой стоимостью бензина в России.

По данным Еврокомиссии, в Финляндии в мае была самая высокая стоимость автомобильного топлива в Евросоюзе – средняя цена 95-го бензина составляла 2,37 евро за один литр, дизтоплива – 2,24 евро за литр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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