Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России

«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», – пояснил телеканалу старший инспектор службы Яркко Кескинен. По его словам, под эту категорию попадают водка, джин и виски. Ограничения не распространяются на слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр и вино.