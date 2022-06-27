Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России
Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, передает финский телеканал Yle со ссылкой на Таможенную службу страны.
«В настоящее время эти санкции применяются к товарной позиции 2208 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртные напитки, ликеры и другие алкогольные напитки», – пояснил телеканалу старший инспектор службы Яркко Кескинен. По его словам, под эту категорию попадают водка, джин и виски. Ограничения не распространяются на слабоалкогольные напитки, такие как пиво, сидр и вино.
Кескинен также подчеркнул, что алкоголь нельзя завозить в страну с российской территории как в качестве коммерческих, так и в рамках частных поставок. Кроме того, запрещено провозить напитки, купленные в duty free на границе.
17 июня Финляндия запретила физическим лицам ввозить из России нефтепродукты. Запрет распространяется на ввоз топлива в любых емкостях, кроме непосредственно бензобака автомобиля. До пандемии в приграничных районах страны был распространен «топливный туризм», который был обусловлен более низкой стоимостью бензина в России.
По данным Еврокомиссии, в Финляндии в мае была самая высокая стоимость автомобильного топлива в Евросоюзе – средняя цена 95-го бензина составляла 2,37 евро за один литр, дизтоплива – 2,24 евро за литр.