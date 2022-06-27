Байден объявил о повышении пошлин на ряд поставляемых из России товаров

Решение было принято во время проведения саммита G7, который проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. В ходе встречи лидеры крупнейших экономик мира заявили, что возьмут на себя обязательство повысить тарифы на российские товары. США обещали ввести тарифы на 570 новых категорий товаров, пишет The Associated Press.