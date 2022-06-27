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Экономика

Байден объявил о повышении пошлин на ряд поставляемых из России товаров

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена объявила о повышении тарифов на определенные товары российского производства, увеличение составит до 35%. Об этом говорится в Законе о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Решение было принято во время проведения саммита G7, который проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. В ходе встречи лидеры крупнейших экономик мира заявили, что возьмут на себя обязательство повысить тарифы на российские товары. США обещали ввести тарифы на 570 новых категорий товаров, пишет The Associated Press.

Кроме того, известно, что «большая семерка» собирается принять меры по ограничению цен на российскую нефть с целью ограничить доходы России. В качестве дополнительных мер США планирует закупить для Украины NASAMS, норвежский передвижной зенитный ракетный комплекс.

На саммите также выступил президент Украины Владимир Зеленский с просьбой продолжать оказывать давление на Россию и помочь его стране восстановить экономику и инфраструктуру после окончания спецоперации. После этого «семерка» согласилась предоставить Украине экономическую помощь в размере $19,8 млрд.

В марте этого года Байден запретил ввоз в Соединенные Штаты морепродуктов, водки и алкогольных напитков, бриллиантов и алмазов из России. Также был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных изделий.

Ранее по теме: США планируют повысить пошлины на 570 групп товаров из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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