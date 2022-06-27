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Политика

США планируют повысить пошлины на 570 групп товаров из России

Ведомости

Президент США Джо Байден по итогам встречи «большой семерки» 27 июня объявит о введении более высоких пошлин на более 570 групп российских товаров на сумму около $2,3 млрд, сообщил Белый дом.

«Президент Байден также объявит, что в соответствии с отзывом конгрессом торгового статуса России в США США введут более высокую тарифную ставку на более чем 570 групп российских товаров на сумму около $2,3 млрд», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие меры ограничат возможность России получать экономическую выгоду от экспорта в США. В Белом доме добавили, что санкции введены так, чтобы налагать издержки на Россию и минимизировать издержки потребителей в США.

Американские власти говорили, что уже повысили пошлины на более чем 75% импорта из России, писал «Прайм». Великобритания в рамках санкций также ввела дополнительные пошлины в 35% на импорт из России товаров на сумму в 1,4 млрд, в том числе на палладий, платину и химикаты.

Ранее лидеры G7 обязались лишить Россию торгового статуса «наиболее благоприятствуемой страны», который гарантировал низкие пошлины на российские товары. Байден и другие лидеры «большой семерки» будут добиваться полномочий использовать деньги, полученные от повышенных тарифов на российские товары, для помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных