США планируют повысить пошлины на 570 групп товаров из России

Американские власти говорили, что уже повысили пошлины на более чем 75% импорта из России, писал «Прайм». Великобритания в рамках санкций также ввела дополнительные пошлины в 35% на импорт из России товаров на сумму в 1,4 млрд, в том числе на палладий, платину и химикаты.