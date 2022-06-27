США планируют повысить пошлины на 570 групп товаров из России
Президент США Джо Байден по итогам встречи «большой семерки» 27 июня объявит о введении более высоких пошлин на более 570 групп российских товаров на сумму около $2,3 млрд, сообщил Белый дом.
«Президент Байден также объявит, что в соответствии с отзывом конгрессом торгового статуса России в США США введут более высокую тарифную ставку на более чем 570 групп российских товаров на сумму около $2,3 млрд», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что такие меры ограничат возможность России получать экономическую выгоду от экспорта в США. В Белом доме добавили, что санкции введены так, чтобы налагать издержки на Россию и минимизировать издержки потребителей в США.
Ранее лидеры G7 обязались лишить Россию торгового статуса «наиболее благоприятствуемой страны», который гарантировал низкие пошлины на российские товары. Байден и другие лидеры «большой семерки» будут добиваться полномочий использовать деньги, полученные от повышенных тарифов на российские товары, для помощи Украине.