В России впервые с середины мая зафиксировали ускорение инфляции

До этого цены в России не росли пять недель подряд , причем по итогам четырех из них Росстат фиксировал дефляцию, а на пятой изменение цен было нулевым. Дефляцию зафиксировали впервые с августа 2021 г. за период с 14 по 20 мая 2022 г. — тогда цены в России в среднем снизились на 0,02%.