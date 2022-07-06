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Экономика

В России впервые с середины мая зафиксировали ускорение инфляции

Ведомости

На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 г. инфляция в России ускорилась до 0,23% из-за с ежегодной индексации тарифов ЖКХ, которая была произведена 1 июля 2022 г., сообщает Росстат. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%, говорится в обзоре ценовой ситуации минэкономразвития.

В то же время продукты питания за неделю подешевели на 0,38%, в частности, овощи и фрукты — на 3,83%. Больше всего подешевели капуста (-13,8%), картофель (-7%,) и свекла (-6,3%). Непродовольственные товары подешевели на 0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02%), а также на бытовую химию. Семнадцатую неделю подряд также дешевеет бензин.

До этого цены в России не росли пять недель подряд , причем по итогам четырех из них Росстат фиксировал дефляцию, а на пятой изменение цен было нулевым. Дефляцию зафиксировали впервые с августа 2021 г. за период с 14 по 20 мая 2022 г. — тогда цены в России в среднем снизились на 0,02%.

В середине июня, выступая на ПМЭФ, глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России «уходит в дефляционную спираль», нужно как можно скорее проанализировать ситуацию, однако ее не изменить без дешевых кредитов. До этого, в мае, Решетников заявил, что дефляционные процессы последних нескольких недель и «переукрепление» рубля создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению производства и снижению цен.

В то же время 5 июля на торгах Мосбиржи рубль начал слабеть: доллар превысил отметку в 60 руб. впервые с 8 июня. Максимальный курс доллара 5 июля достиг 60,42 руб. Курс евро на Мосбирже 5 июля поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня. Максимальный курс европейской валюты в ходе торгов составил 62,01 руб.

Ранее по теме: Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 60 рублей впервые с 8 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных