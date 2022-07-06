В России впервые с середины мая зафиксировали ускорение инфляции
На неделе c 25 июня по 1 июля 2022 г. инфляция в России ускорилась до 0,23% из-за с ежегодной индексации тарифов ЖКХ, которая была произведена 1 июля 2022 г., сообщает Росстат. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 16,19%, говорится в обзоре ценовой ситуации минэкономразвития.
В то же время продукты питания за неделю подешевели на 0,38%, в частности, овощи и фрукты — на 3,83%. Больше всего подешевели капуста (-13,8%), картофель (-7%,) и свекла (-6,3%). Непродовольственные товары подешевели на 0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили (0,02%), а также на бытовую химию. Семнадцатую неделю подряд также дешевеет бензин.
До этого цены в России не росли пять недель подряд , причем по итогам четырех из них Росстат фиксировал дефляцию, а на пятой изменение цен было нулевым. Дефляцию зафиксировали впервые с августа 2021 г. за период с 14 по 20 мая 2022 г. — тогда цены в России в среднем снизились на 0,02%.
В середине июня, выступая на ПМЭФ, глава минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России «уходит в дефляционную спираль», нужно как можно скорее проанализировать ситуацию, однако ее не изменить без дешевых кредитов. До этого, в мае, Решетников заявил, что дефляционные процессы последних нескольких недель и «переукрепление» рубля создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению производства и снижению цен.
В то же время 5 июля на торгах Мосбиржи рубль начал слабеть: доллар превысил отметку в 60 руб. впервые с 8 июня. Максимальный курс доллара 5 июля достиг 60,42 руб. Курс евро на Мосбирже 5 июля поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня. Максимальный курс европейской валюты в ходе торгов составил 62,01 руб.