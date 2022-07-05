Газета
Финансы

Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 60 рублей впервые с 8 июня

Ведомости

Курс доллара США с открытия торгов 5 июля прибавил 5,06 руб. и достиг 60,28 руб., следует из данных Московской биржи. Доллар превысил отметку в 60 руб. впервые с 8 июня.

Максимальный курс доллара 5 июля достиг 60,42 руб., минимальный составил 55,295 руб. Курс евро на Мосбирже 5 июля поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня. Максимальный курс в ходе торгов составил 62,01 руб., минимальный — 57,37 руб.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. По его словам, такая мера вызвана тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета. На его ослабление могут направить сверхдоходы от экспорта нефти и газа.

Ранее некоторые эксперты называли укрепление рубля искусственным. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что нынешний курс рубля является абсолютно рыночным: в страну поступает много валюты, но потребность в ней сократилась.

Ранее по теме: Поможет ли возобновление покупок валюты на сверхдоходы бюджета ослабить курс рубля

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных