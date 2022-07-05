Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 60 рублей впервые с 8 июня
Курс доллара США с открытия торгов 5 июля прибавил 5,06 руб. и достиг 60,28 руб., следует из данных Московской биржи. Доллар превысил отметку в 60 руб. впервые с 8 июня.
Максимальный курс доллара 5 июля достиг 60,42 руб., минимальный составил 55,295 руб. Курс евро на Мосбирже 5 июля поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня. Максимальный курс в ходе торгов составил 62,01 руб., минимальный — 57,37 руб.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. По его словам, такая мера вызвана тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета. На его ослабление могут направить сверхдоходы от экспорта нефти и газа.
Ранее некоторые эксперты называли укрепление рубля искусственным. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что нынешний курс рубля является абсолютно рыночным: в страну поступает много валюты, но потребность в ней сократилась.