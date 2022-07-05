Курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 60 рублей впервые с 8 июня

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о возможных валютных интервенциях для ослабления рубля. По его словам, такая мера вызвана тем, что нынешний курс рубля невыгоден для бюджета. На его ослабление могут направить сверхдоходы от экспорта нефти и газа.