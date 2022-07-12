В России начали расти поставки газа на внутренний рынок
Половина всего объема поставок газа России в 2021 г. пришлась на экспорт, а поставки на внутренний рынок начали расти, сообщил вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
«В стране в целом растет объем поставок на внутренний рынок потребителям — они увеличились с 420 млрд кубометров в 2016 г. до 470 млрд кубометров по итогам 2021 г. При этом экспорт в прошлом году составил только половину этого объема — 249 млрд куб. м»,— отмечает Новак. В данный момент, по словам вице-премьера, природный газ удовлетворяет порядка 53% потребностей России в энергоносителях.
После начала специальной военной операции на Украине ЕС начал всерьез обсуждать отказ от газа из России. 10 июля французское правительство заявило, что готовится к полному прекращению поставок российского газа, что кажется Парижу наиболее вероятным исходом. В данный момент во Францию поступает около 17% газа из России, говорят представители Франции.
Объем поставок в июне от «Газпрома» сократился на 40% для «Северного потока» — компания поставляет не более 67 млн куб. м газа в сутки. Такие поставки связаны с проблемами из-за оборудования на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В итоге страна приняла решение вернуть турбину. Источник Reuters утверждал, что Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по «Северному потоку».
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