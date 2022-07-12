В России начали расти поставки газа на внутренний рынок

Объем поставок в июне от «Газпрома» сократился на 40% для «Северного потока» — компания поставляет не более 67 млн куб. м газа в сутки. Такие поставки связаны с проблемами из-за оборудования на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В итоге страна приняла решение вернуть турбину. Источник Reuters утверждал, что Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по «Северному потоку».