«Газпром» прокомментировал ситуацию с возвращением турбины для «Северного потока»
«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая». В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — рассказали в пресс-службе.
В середине июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» вышла из строя часть оборудования, поэтому мощность трубопровода «Северный поток» сократилась на 40%. В компании отметили, что передали немецкой Siemens турбину для ремонта, однако та не вернула оборудование вовремя. В Siemens заявили, что турбину не могут вернуть из Канады из-за санкций страны в отношении России.
В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. Издание The Globe and mail сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады также разрешили Siemens Canada в течение двух лет ремонтировать и проводить техобслуживание еще пяти турбин для «Северного потока».
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