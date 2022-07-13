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«Газпром» прокомментировал ситуацию с возвращением турбины для «Северного потока»

Ведомости

У «Газпрома» нет документов, которые позволяют немецкой Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для газопровода «Северный поток», поэтому невозможно спрогнозировать развитие ситуации, сообщила пресс-служба компании.

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая». В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — рассказали в пресс-службе.

В середине июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» вышла из строя часть оборудования, поэтому мощность трубопровода «Северный поток» сократилась на 40%. В компании отметили, что передали немецкой Siemens турбину для ремонта, однако та не вернула оборудование вовремя. В Siemens заявили, что турбину не могут вернуть из Канады из-за санкций страны в отношении России. 

В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. Издание The Globe and mail сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады также разрешили Siemens Canada в течение двух лет ремонтировать и проводить техобслуживание еще пяти турбин для «Северного потока». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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