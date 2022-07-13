«Газпром» прокомментировал ситуацию с возвращением турбины для «Северного потока»

В середине июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» вышла из строя часть оборудования, поэтому мощность трубопровода «Северный поток» сократилась на 40%. В компании отметили, что передали немецкой Siemens турбину для ремонта, однако та не вернула оборудование вовремя. В Siemens заявили, что турбину не могут вернуть из Канады из-за санкций страны в отношении России.