СМИ узнали о согласии Канады отремонтировать еще пять турбин для «Северного потока»

Собеседники издания рассказали, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение в любой момент. Планируется, что пять турбин с «Северного потока» направят на ремонт в Канаду в течение следующих двух лет. После ремонта Siemens Canada отправит оборудование в Германию, власти которой передадут его России. Такой путь позволит Канаде заявлять, что она не отказывалась от введенных антироссийских санкций, отметили источники.