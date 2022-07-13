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СМИ узнали о согласии Канады отремонтировать еще пять турбин для «Северного потока»

Ведомости

Власти Канады разрешили Siemens Energy направить на ремонт и техобслуживание в Канаду газовые турбины, которые используются на российском трубопроводе «Северный поток», сообщило издание The Globe and mail со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение в любой момент. Планируется, что пять турбин с «Северного потока» направят на ремонт в Канаду в течение следующих двух лет. После ремонта Siemens Canada отправит оборудование в Германию, власти которой передадут его России. Такой путь позволит Канаде заявлять, что она не отказывалась от введенных антироссийских санкций, отметили источники.

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину. 

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее рассказал, что предложил Канаде отправить оборудование в ФРГ, если это «юридический вопрос». Затем власти Германии передадут турбину «Газпрому». Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть оборудование и отметила, что такой шаг не нарушает европейские санкции. Однако власти Украины призвали Оттаву не делать этого. 

Ранее по теме: Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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