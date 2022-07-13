СМИ узнали о согласии Канады отремонтировать еще пять турбин для «Северного потока»
Собеседники издания рассказали, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение в любой момент. Планируется, что пять турбин с «Северного потока» направят на ремонт в Канаду в течение следующих двух лет. После ремонта Siemens Canada отправит оборудование в Германию, власти которой передадут его России. Такой путь позволит Канаде заявлять, что она не отказывалась от введенных антироссийских санкций, отметили источники.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину.
Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее рассказал, что предложил Канаде отправить оборудование в ФРГ, если это «юридический вопрос». Затем власти Германии передадут турбину «Газпрому». Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть оборудование и отметила, что такой шаг не нарушает европейские санкции. Однако власти Украины призвали Оттаву не делать этого.
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