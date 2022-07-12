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Еврокомиссия приветствовала решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Ведомости

Еврокомиссия одобрила решение Канады вернуть газовую турбину для «Северного потока», следует из распространенного заявления ЕК.

«Еврокомиссия (ЕК) приветствует решение Канады вернуть газовую турбину Германии после ее ремонта для использования в газопроводе "Северный поток". Возвращение этой детали убирает один из предлогов для сокращения поставок российского газа в ЕС»,  — говорится в заявлении. 

8 июля Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток», которую ранее направили ей на ремонт. После этого МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады и призвал Оттаву «пересмотреть это решение», которое, как указывается в заявлении, «подрывает евроатлантическое единство» в применении международного санкционного режима в отношении России, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как «гибридное оружие против Европы».

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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