США поддержали передачу турбины для «Северного потока» из Канады в ФРГ
США поддерживают решение Канады передать Германии отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток», сообщил ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы госдепартамента страны Неда Прайса.
«Соединенные Штаты единодушны с союзниками и партнерами в приверженности продвижению европейской энергетической безопасности, сокращению нашей коллективной зависимости от российских энергоресурсов и сохранению давления на Кремль. В связи с этим мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину [для перекачки] природного газа для использования в трубопроводе «Северный поток — 1», – говорится в заявлении.
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности газопровода «Северный поток», поскольку немецкая Siemens не вернула после ремонта оборудование, использующееся на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили его на ремонт в Канаду, однако вернуть его нельзя из-за санкций в отношении России. Мощность газопровода сократилась на 40% за два дня.
8 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода. Тогда же Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России необходимое оборудование в связи с тем, что это противоречит антироссийским санкциям. Об этом писал Reuters со ссылкой на источник в министерстве энергетики Украины. По словам чиновника, если передача турбины для газопровода все-таки случится, то Украина обратится к европейским коллегам с просьбой пересмотреть подход.
По данным «Коммерсанта», турбина будет отправлена из Канады ориентировочно после 14 июля.
Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Канада приняла такое решение под давлением и это «плохой прецедент» для исполнения санкций. Но, по словам официального представителя Еврокомиссии Тима Макфи, возврат турбины для газопровода не нарушает санкций Евросоюза, потому что они не распространяются на оборудование для транзита газа.
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