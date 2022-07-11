США поддержали передачу турбины для «Северного потока» из Канады в ФРГ

8 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода. Тогда же Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России необходимое оборудование в связи с тем, что это противоречит антироссийским санкциям. Об этом писал Reuters со ссылкой на источник в министерстве энергетики Украины. По словам чиновника, если передача турбины для газопровода все-таки случится, то Украина обратится к европейским коллегам с просьбой пересмотреть подход.