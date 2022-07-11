ЕК не считает возврат турбины для «Северного потока» нарушением санкций ЕС

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину.