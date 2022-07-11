ЕК не считает возврат турбины для «Северного потока» нарушением санкций ЕС
Возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает санкций Евросоюза, потому что они не распространяются на оборудование для транзита газа, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Возврат Канадой турбины (для газопровода "Северный поток". — Прим. ТАСС) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — заявил Макфи (цитата по ТАСС).
По его словам, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезна, Еврокомиссия надеется на возобновление поставок после технических работ. «Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», - подчеркнул Макфи.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину.
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