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ЕК не считает возврат турбины для «Северного потока» нарушением санкций ЕС

Ведомости

Возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» не нарушает санкций Евросоюза, потому что они не распространяются на оборудование для транзита газа, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Возврат Канадой турбины (для газопровода "Северный поток". — Прим. ТАСС) не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», — заявил Макфи (цитата по ТАСС).

По его словам, ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» очень серьезна, Еврокомиссия надеется на возобновление поставок после технических работ. «Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», - подчеркнул Макфи.

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» на 40% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая». В компании отметили, что немецкая Siemens отправила одну из турбин на ремонт в Канаду, но не вернула ее вовремя. В Siemens сообщили, что Канада не может вернуть оборудование из-за антироссийских санкций. В результате переговоров властей Канады и Германии Оттава решила вернуть турбину. 

Ранее оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что «Северный поток» закроют на техобслуживание с 11 по 21 июля. Ранее сегодня итальянская Eni сообщила со ссылкой на «Газпром», что объем поставок газа 11 июля снизится с 32 млн до 21 млн куб. м. 

Ранее по теме: В Киеве отреагировали на решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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