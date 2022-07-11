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«Газпром» предупредил итальянскую Eni о снижении поставок газа

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«Газпром» объявил итальянской Eni, что объем поставок газа 11 июля составит 21 млн куб. м, хотя в предыдущие дни средний показатель составлял 32 млн куб. м, сообщила итальянская компания. Ранее оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG сообщил, что трубопровод закроют на техобслуживание с 11 по 21 июля. 

«Газпром» объявил, что сегодня он будет поставлять Eni объемы газа примерно на 21 млн кубометров в сутки, в то время как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 млн кубометров в сутки. Eni предоставит дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках», — говорится в сообщении.

В середине июня «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин на компрессорной станции «Портовая» вышли из строя, из-за чело мощность газопровода сократилась на 40%. В компании рассказали, что направили одну из турбин немецкой Siemens, однако та вовремя не вернула оборудование «Газпрому». В Siemens сообщили, что отправили турбину на ремонт в Канаду, однако страна отказалась отдавать ее из-за антироссийских санкций. После переговоров властей Германии и Канады последняя согласилась вернуть оборудование. После снижения мощности «Северного потока» «Газпром» предупредил Eni о снижении поставок на 15%. 

После введения нового механизма оплаты российского газа в рублях Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в рублях и евро в «Газпромбанке». Согласно механизму, импортер газа должен перевести в банк оплату топлива в валюте контракта. Затем «Газпромбанк» переведет деньги в рубли и перечислит их «Газпрому». Введение оплаты за газ в рублях — ответ на санкции в отношении России со стороны западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных