«Газпром» предупредил итальянскую Eni о снижении поставок газа

В середине июня «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин на компрессорной станции «Портовая» вышли из строя, из-за чело мощность газопровода сократилась на 40%. В компании рассказали, что направили одну из турбин немецкой Siemens, однако та вовремя не вернула оборудование «Газпрому». В Siemens сообщили, что отправили турбину на ремонт в Канаду, однако страна отказалась отдавать ее из-за антироссийских санкций. После переговоров властей Германии и Канады последняя согласилась вернуть оборудование. После снижения мощности «Северного потока» «Газпром» предупредил Eni о снижении поставок на 15%.