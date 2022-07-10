В Киеве отреагировали на решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта оборудование для «Северного потока», которое используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили его на ремонт в Канаду, однако вернуть его нельзя из-за санкций в отношении России. Правительства Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить этот вопрос. В результате мощность газопровода сократилась на 40% за два дня.