В Киеве отреагировали на решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Канада приняла решение вернуть турбину «Газпрому» для газопровода «Северный поток», поддавшись давлению, это «плохой прецедент», заявил в воскресенье гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину “Газпрому”. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что “Газпром” полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — написал Макогон в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Макогон отметил, что без этой турбины у «Газпрома» есть возможность значительно увеличить транзит через Польшу и Украину.
Тем временем правительство Германии «с облегчением» восприняло решение Канады, сообщает издание Handelsblatt. «Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Канада приняла решение вернуть турбину для газопровода «Северный поток», которую ранее направили ей на ремонт, сообщило 8 июля агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, Канада и Германия не хотят, чтобы у России был предлог сократить поставки газа по «Северному потоку».
Тогда же Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину. Источник Reuters в министерстве энергетики Украины заявил, что этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России. «Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом», — отметил чиновник. Он добавил, что если передача турбины для газопровода все-таки случится, то Украина обратится к европейским коллегами с просьбой пересмотреть подход.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода в ФРГ, если для страны это «юридический вопрос». Он отметил, что оборудование нужно вернуть до начала ремонта «Северного потока» 11 июля, чтобы у России не было повода не возобновлять поставки газа в Германию после него.
В середине июня «Газпром» сообщил, что немецкая Siemens не вернула после ремонта оборудование для «Северного потока», которое используются на точке входа – компрессорной станции «Портовая». В Siemens сообщили, что отправили его на ремонт в Канаду, однако вернуть его нельзя из-за санкций в отношении России. Правительства Германии и Канады вели переговоры, чтобы решить этот вопрос. В результате мощность газопровода сократилась на 40% за два дня.
Шольц говорил, что никто из лидеров стран ЕС не верит в то, что поставки снизили по техническим причинам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политическую причину снижения поставок газа по «Северному потоку» и отметил, что представители Германии хорошо знают технологические циклы обслуживания трубопровода.