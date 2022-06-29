В Siemens отвергли обвинения «Газпрома» в сокращении поставок из-за ремонта турбин
«Очень удобно втягивать компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — отметил Кезер (цитата по ТАСС).
В середине июня «Газпром» сообщил, что мощность газопровода «Северный поток» снизилась за два дня на 40%, потому что Siemens не вернула после ремонта турбины для компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа газопровода. В Siemens заявили, что направили турбины на ремонт в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны запрещают возвращать оборудование России. Власти Канады заявили, что ведут переговоры по этой ситуации с правительством Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политическую причину снижения поставок газа по «Северному потоку» и отметил, что представители Германии хорошо знают технологические циклы обслуживания трубопровода. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто из лидеров стран ЕС не верит в то, что поставки снизили по техническим причинам.