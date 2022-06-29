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В Siemens отвергли обвинения «Газпрома» в сокращении поставок из-за ремонта турбин

Ведомости

Немецкая Siemens Energy отвергла заявление «Газпрома», что поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали, потому что компания не вернула после ремонта турбину для трубопровода. Об этом сообщил исполнительный директор Siemens Джо Кезер газете Süddeutsche Zeitung.

«Очень удобно втягивать компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа», — отметил Кезер (цитата по ТАСС).

В середине июня «Газпром» сообщил, что мощность газопровода «Северный поток» снизилась за два дня на 40%, потому что Siemens не вернула после ремонта турбины для компрессорной станции «Портовая», которая является точкой входа газопровода. В Siemens заявили, что направили турбины на ремонт в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны запрещают возвращать оборудование России. Власти Канады заявили, что ведут переговоры по этой ситуации с правительством Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политическую причину снижения поставок газа по «Северному потоку» и отметил, что представители Германии хорошо знают технологические циклы обслуживания трубопровода. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что никто из лидеров стран ЕС не верит в то, что поставки снизили по техническим причинам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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