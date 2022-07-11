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«Коммерсантъ» узнал сроки отправки турбины для «Северного потока» в Россию

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Газоперекачивающий агрегат (ГПА) немецкой Siemens Energy для газопровода «Северный поток» отправят из Канады ориентировочно после 14 июля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сейчас оборудование проходит испытания в Монреале, где его ремонтировали, отметили собеседники издания.

По их словам, скорее всего ГПА отправят по морю в Германию, а затем в Россию; транспортировка оборудования может занять до двух недель. В таком случае турбину привезут в Россию после окончания техобслуживания трубопровода, которое продлится до 21 июля, а на установку ГПА нужно будет еще несколько дней. После этого прокачка газа по газопроводу должна вырасти на 20% до 100 млн куб. м.

В Siemens Energy изданию заявили, что не могут подтвердить данные о дате отправки оборудования, и переадресовали вопрос властям Канады. В «Газпроме» не ответили на запрос издания. 

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что Siemens Energy отвечает за сервисное обслуживание оборудования, а «Газпрому» все равно, где его будут ремонтировать, лишь бы ремонт был выполнен, иначе поставки по «Северному потоку» снизятся. В компании надеются, что оставшиеся неисправные турбины отремонтируют в течение года. 

В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с газовыми турбинами. В компании пояснили, что направили их на ремонт немецкой Siemens, которая не вернула оборудование вовремя. В Siemens сообщили, что отправили турбины в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России. После переговоров с властями Германии Канада решила вернуть оборудование России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных