«Коммерсантъ» узнал сроки отправки турбины для «Северного потока» в Россию

По их словам, скорее всего ГПА отправят по морю в Германию, а затем в Россию; транспортировка оборудования может занять до двух недель. В таком случае турбину привезут в Россию после окончания техобслуживания трубопровода, которое продлится до 21 июля, а на установку ГПА нужно будет еще несколько дней. После этого прокачка газа по газопроводу должна вырасти на 20% до 100 млн куб. м.