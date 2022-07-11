«Коммерсантъ» узнал сроки отправки турбины для «Северного потока» в Россию
По их словам, скорее всего ГПА отправят по морю в Германию, а затем в Россию; транспортировка оборудования может занять до двух недель. В таком случае турбину привезут в Россию после окончания техобслуживания трубопровода, которое продлится до 21 июля, а на установку ГПА нужно будет еще несколько дней. После этого прокачка газа по газопроводу должна вырасти на 20% до 100 млн куб. м.
В Siemens Energy изданию заявили, что не могут подтвердить данные о дате отправки оборудования, и переадресовали вопрос властям Канады. В «Газпроме» не ответили на запрос издания.
Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что Siemens Energy отвечает за сервисное обслуживание оборудования, а «Газпрому» все равно, где его будут ремонтировать, лишь бы ремонт был выполнен, иначе поставки по «Северному потоку» снизятся. В компании надеются, что оставшиеся неисправные турбины отремонтируют в течение года.
В середине июня «Газпром» сообщил о сокращении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с газовыми турбинами. В компании пояснили, что направили их на ремонт немецкой Siemens, которая не вернула оборудование вовремя. В Siemens сообщили, что отправили турбины в Канаду, где они были произведены, однако санкции страны не позволяют вернуть оборудование России. После переговоров с властями Германии Канада решила вернуть оборудование России.