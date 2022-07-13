Росстат сообщил о снижении потребительских цен на 0,03% за неделю

В статистическом ведомстве рассказали, что со 2 по 8 июля сахар-песок подешевел на 1,3%, гречка — на 1,1%, куриные яйца — на 1%, макароны — на 0,6%, овощные консервы для детского питания и шоколадные конфеты — на 0,5%, подсолнечное масло и вермишель — на 0,4%, вареная колбаса и сметана — на 0,3%, курица, творог и черный чай — на 0,2%, свинина и пшено — на 0,1%. При этом за тот же период выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%, маргарин — на 0,5%, мороженую рыбу — на 0,4%, баранину, ржаной хлеб и печение — на 0,3% и т. д.