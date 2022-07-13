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Экономика

Росстат сообщил о снижении потребительских цен на 0,03% за неделю

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Инфляция в России замедлилась на 0,03% за период со 2 по 8 июля, а с начала года составила 11,6%, сообщил Росстат. За неделю снизились цены на мясо, сахар, подгузники для детей и проживание в гостинице «4-5 звезд».

В статистическом ведомстве рассказали, что со 2 по 8 июля сахар-песок подешевел на 1,3%, гречка — на 1,1%, куриные яйца — на 1%, макароны — на 0,6%, овощные консервы для детского питания и шоколадные конфеты — на 0,5%, подсолнечное масло и вермишель — на 0,4%, вареная колбаса и сметана — на 0,3%, курица, творог и черный чай — на 0,2%, свинина и пшено — на 0,1%. При этом за тот же период выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%, маргарин — на 0,5%, мороженую рыбу — на 0,4%, баранину, ржаной хлеб и печение — на 0,3% и т. д.

В Росстате отметили, что стоимость российского анальгина со 2 по 8 июля выросла на 0,7%, аллохола и корвалола — на 0,4%, левомеколя — на 0,2%. Однако цены на ренгалин и поливитамины уменьшились на 0,6%, эргоферон и валидол — на 0,3%, а на комбинированные анальгетики — на 0,2%. 

Среди товаров первой необходимости и предметов гигиены туалетное мыло подорожало на 0,6%, спички и сухой корм для животных — на 0,5%, хозяйственное мыло и зубные щетки — на 0,4%, зубная паста — на 0,3%, туалетная бумага — на 0,2%. При этом цены на детские подгузники снизились на 0,4%, а на стиральный порошок — на 0,2%. 

Также со 2 по 8 июля телевизоры подешевели на 1,9%, пылесосы и смартфоны — на 0,7%, а иностранные легковые автомобили — на 0,1%. Женские колготки и сигареты с фильтром подорожали на 0,2%, полет в экономклассе — на 5,4%, а проезд в трамвае — на 0,9%. Цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились, добавили в Росстате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных