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Экономика

Минобороны Турции анонсировало подписание итогового документа по вывозу зерна с Украины

Ведомости

Представители России и Украины на следующей неделе могут подписать итоговый документ по экспорту зерновых с Украины, сообщило министерство обороны Турции. 13 июля в Стамбуле прошла встреча делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна. 

«Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему. Мы постараемся сделать вывод, осуществив это в координации с ООН. В этом смысле было решено, что украинская и российская делегации должны снова встретиться в Турции на следующей неделе. На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали и подписана проделанная нами работа», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар (цитата по агентству Anadolu).

Он рассказал, что стороны согласовали основные технические вопросы, в том числе совместный контроль в пунктах назначения и обеспечение безопасности судоходства. Также в Стамбуле будет создан координационный центр, в котором будут присутствовать представители России, Украины, Турции и ООН. 

Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, все зависит от России: экспорт зерна скоро начнется, если она действительно этого захочет. Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что представители России на встрече в Стамбуле предложили пакет мер по решению вопроса с вывозом зерна. 

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна на мировом рынке, западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала подобные обвинения, потому что Украина сама заминировала свои порты, через которые можно было бы вывозить оставшееся в стране зерно.

Ранее по теме: Путин назвал объем находящегося на Украине зерна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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