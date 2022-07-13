Минобороны Турции анонсировало подписание итогового документа по вывозу зерна с Украины
Представители России и Украины на следующей неделе могут подписать итоговый документ по экспорту зерновых с Украины, сообщило министерство обороны Турции. 13 июля в Стамбуле прошла встреча делегаций России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна.
«Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему. Мы постараемся сделать вывод, осуществив это в координации с ООН. В этом смысле было решено, что украинская и российская делегации должны снова встретиться в Турции на следующей неделе. На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали и подписана проделанная нами работа», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар (цитата по агентству Anadolu).
Он рассказал, что стороны согласовали основные технические вопросы, в том числе совместный контроль в пунктах назначения и обеспечение безопасности судоходства. Также в Стамбуле будет создан координационный центр, в котором будут присутствовать представители России, Украины, Турции и ООН.
Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Москва находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. По его словам, все зависит от России: экспорт зерна скоро начнется, если она действительно этого захочет. Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что представители России на встрече в Стамбуле предложили пакет мер по решению вопроса с вывозом зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна на мировом рынке, западные страны обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва категорически отвергала подобные обвинения, потому что Украина сама заминировала свои порты, через которые можно было бы вывозить оставшееся в стране зерно.
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