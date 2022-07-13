Минобороны Турции анонсировало подписание итогового документа по вывозу зерна с Украины

«Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему. Мы постараемся сделать вывод, осуществив это в координации с ООН. В этом смысле было решено, что украинская и российская делегации должны снова встретиться в Турции на следующей неделе. На этой встрече, которую мы проведем на следующей неделе, будут еще раз рассмотрены все детали и подписана проделанная нами работа», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар (цитата по агентству Anadolu).