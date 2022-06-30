Путин назвал объем находящегося на Украине зерна
Украина сегодня располагает 5 млн т зерна, что никак не влияет на мировые рынки, поскольку ее экспорт составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Индонезии Джоко Видодо, пишет ТАСС.
Путин добавил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, ведь Киев сам заминировал свои порты.
«Мы не препятствуем вывозу украинского зерна, украинские военные власти заминировали подходы к своим портам. Никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном, мы гарантируем обеспечение безопасности», — отметил российский президент.
Глава российского государства также подчеркнул, что у Украины есть возможности вывоза зерна, для которых не потребуется использование заминированных в настоящее время портов, например, через Польшу или Белоруссию.
«Кроме этого, существуют другие возможности вывоза. Например, через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря», — подчеркнул Путин.
Глава государства сообщил, что Россия готова экспортировать на мировые рынки 50 млн т зерна в этом году. Он подчеркнул, что страна производит в год около 800 млн т зерновых и является мировым лидером по поставкам пшеницы на мировые рынки.
Ранее Путин заявлял, что западные страны «искусственно раздувают истерику» по поводу прекращения транспортировки украинского зерна по Черному морю. Россия не препятствует поставкам и может обеспечить проход для украинских судов с зерном в международные воды, если Киев согласится разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.
По словам российского президента, Россия готова также выполнять обязательства по удобрениям, сельхозтоварам, энергоносителям и другой критически важной продукции, несмотря на усложненные условия страхования транспорта, сухогрузов, проведения банковских оплат по торговым контрактам.
Ранее ООН выражала опасения, что рост цен на зерновые дестабилизирует обстановку в странах, зависящих от поставок с Украины. Генсек организации обратился к России с просьбой не препятствовать вывозу зерна из украинских портов в обмен на помощь в смягчении санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии.
При этом киевские власти сами заминировали акваторию Черного моря, из-за чего невозможно отправлять суда с зерном на экспорт. Кроме того, украинские боевики сжигают местные зернохранилища. В начале этого месяца Минобороны России сообщало о поджоге склада с 50 000 т продукции в порту Мариуполя.