Минобороны обвинило Украину в уничтожении 50 000 т зерна в Мариуполе
Украинские вооруженные формирования при потере контроля над Мариуполем решили уничтожить зернохранилище с более 50 000 т продукции в порту города, сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна», — заявили в Минобороны.
В российском военном ведомстве также опровергли какую-либо причастность России к образованию продовольственного кризиса в мире, возложив ответственность за него на Украину и поддерживающих ее западных союзников.
«В ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований», — добавили в Минобороны.
Ранее сегодня представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что у организации нет данных, которые бы подтвердили заявления Украины о том, что Россия якобы похитила украинское зерно.
6 июня президент России Владимир Путин в обращении к участникам и организаторам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что ошибки стран Запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире.