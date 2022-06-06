Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций
«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия», — заявил Путин.
Президент выразил уверенность, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета. В это время будет ускоренными темпами развиваться собственная инфраструктура и технологическая база, качественно повышаться уровень подготовки специалистов и формироваться независимая и эффективная финансовая система.
«При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — подчеркнул он.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Путин пояснил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.