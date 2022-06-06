Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Путин пояснил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.