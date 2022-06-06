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Экономика

Путин заявил о росте инфляции и бедности в мире из-за западных санкций

Ведомости

Ошибки стран запада в экономической политике и введение санкций привели к росту инфляции, бедности и дефициту продовольствия в мире, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам и организаторам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).  

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность, что 2020-е годы станут для России периодом укрепления экономического суверенитета. В это время будет ускоренными темпами развиваться собственная инфраструктура и технологическая база, качественно повышаться уровень подготовки специалистов и формироваться независимая и эффективная финансовая система.

«При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», — подчеркнул он.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» Путин заявил, что попытки западных стран обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе – это попытки «переложить с больной головы на здоровую». Путин пояснил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться до начала спецоперации — с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных