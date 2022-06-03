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Путин обвинил Запад в попытке переложить ответственность за кризис продовольствия на РФ

Ведомости

Попытки обвинить Россию в кризисе на мировом рынке продовольствия – это попытки переложить «с больной головы на здоровую», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — заявил Путин.

Путин пояснил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.

12 мая президент заявил, что, по оценкам специалистов, урожай зерновых в России в 2022 г. может достигнуть рекордных 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. В конце мая в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин подчеркнул, что Россия готова помощь преодолеть продовольственный кризис, если западные страны снимут с нее политически мотивированные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных