Путин обвинил Запад в попытке переложить ответственность за кризис продовольствия на РФ
Попытки обвинить Россию в кризисе на мировом рынке продовольствия – это попытки переложить «с больной головы на здоровую», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Его стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Да, конечно, мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — заявил Путин.
Путин пояснил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться с февраля 2020 г., когда из-за пандемии коронавируса мировая экономика просела.
12 мая президент заявил, что, по оценкам специалистов, урожай зерновых в России в 2022 г. может достигнуть рекордных 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. В конце мая в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин подчеркнул, что Россия готова помощь преодолеть продовольственный кризис, если западные страны снимут с нее политически мотивированные санкции.