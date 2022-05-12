Путин допустил рекордный урожай зерновых в этом году
Урожай зерновых в России в 2022 г. может стать рекордом за всю историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«По оценкам специалистов – конечно, это предварительные оценки, но все-таки – сбор зерна может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам Путина, это позволит обеспечить внутренние потребности и нарастить поставки на глобальный рынок для партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков.
Глава государства ранее подчеркивал, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось из-за ошибок, допущенных развитыми странами. Он указывал на то, что ситуация усугубляется, в частности, из-за вводимых против России и Белоруссии санкций. Из-за ограничений блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, при этом собственное производство удобрений у ряда западных стран падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности.
10 марта Россия ввела запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа текущего года. «Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 г. в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — отметили в Минэкономики. В ведомстве тогда подчеркнули, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере.