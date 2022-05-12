Путин допустил рекордный урожай зерновых в этом году

10 марта Россия ввела запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа текущего года. «Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 г. в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — отметили в Минэкономики. В ведомстве тогда подчеркнули, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере.