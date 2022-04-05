Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось из-за ошибок, допущенных развитыми странами, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
«Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам Путина, ситуация в последние недели только усугубляется, в частности, из-за вводимых против России и Белоруссии санкций. Из-за ограничений блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, при этом собственное производство удобрений у ряда западных стран падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности, подчеркнул президент.
«Не все страны смогут приобрести необходимый объём удобрений на текущий сезон, а значит, снизится и урожайность. При этом, что важно отметить, что развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия. Тем самым, безусловно, они неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира», — добавил Путин. Он также отметил, что эти процессы приведут к новым волнам миграции и в целом окажут влияние на повышение мировых цен на продукты питания.
3 марта американский институт общественного мнения Gallup опубликовал исследование о влиянии ситуация вокруг Украины на продовольственную ситуацию в мире. Результаты показали, что проблемы в продовольственной сфере будут испытывать не только развивающиеся страны. По прогнозу Gallup, даже в развитых государствах следует ожидать болезненного скачка цен на продукты. Однако более бедные страны пострадают сильнее. Ситуация усугубляется еще и тем, что Украина играла заметную роль в продовольственной программе ООН: Киев был вторым по величине поставщиком пшеницы голодающим в разных странах, которые оплачивались этой программой. Если поставки с Украины прекратятся, ООН придется закупать пшеницу дороже у других поставщиков, что крайне отрицательно скажется на положении людей, и так находящихся в группе продовольственного риска. При этом поставки зерновых из России также резко сократились.
10 марта Россия ввела запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа текущего года. «Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 г. в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — отметили в Минэкономики. В ведомстве тогда подчеркнули, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере.