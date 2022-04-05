Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире

3 марта американский институт общественного мнения Gallup опубликовал исследование о влиянии ситуация вокруг Украины на продовольственную ситуацию в мире. Результаты показали, что проблемы в продовольственной сфере будут испытывать не только развивающиеся страны. По прогнозу Gallup, даже в развитых государствах следует ожидать болезненного скачка цен на продукты. Однако более бедные страны пострадают сильнее. Ситуация усугубляется еще и тем, что Украина играла заметную роль в продовольственной программе ООН: Киев был вторым по величине поставщиком пшеницы голодающим в разных странах, которые оплачивались этой программой. Если поставки с Украины прекратятся, ООН придется закупать пшеницу дороже у других поставщиков, что крайне отрицательно скажется на положении людей, и так находящихся в группе продовольственного риска. При этом поставки зерновых из России также резко сократились.