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Экономика

Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире

Ведомости

Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года серьезно осложнилось из-за ошибок, допущенных развитыми странами, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 

«Как вы знаете, положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, ситуация в последние недели только усугубляется, в частности, из-за вводимых против России и Белоруссии санкций. Из-за ограничений блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, при этом собственное производство удобрений у ряда западных стран падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности, подчеркнул президент. 

«Не все страны смогут приобрести необходимый объём удобрений на текущий сезон, а значит, снизится и урожайность. При этом, что важно отметить, что развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия. Тем самым, безусловно, они неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира», — добавил Путин. Он также отметил, что эти процессы приведут к новым волнам миграции и в целом окажут влияние на повышение мировых цен на продукты питания. 

3 марта американский институт общественного мнения Gallup опубликовал исследование о влиянии ситуация вокруг Украины на продовольственную ситуацию в мире. Результаты показали, что проблемы в продовольственной сфере будут испытывать не только развивающиеся страны. По прогнозу Gallup, даже в развитых государствах следует ожидать болезненного скачка цен на продукты. Однако более бедные страны пострадают сильнее. Ситуация усугубляется еще и тем, что Украина играла заметную роль в продовольственной программе ООН: Киев был вторым по величине поставщиком пшеницы голодающим в разных странах, которые оплачивались этой программой. Если поставки с Украины прекратятся, ООН придется закупать пшеницу дороже у других поставщиков, что крайне отрицательно скажется на положении людей, и так находящихся в группе продовольственного риска. При этом поставки зерновых из России также резко сократились. 

10 марта Россия ввела запрет на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа текущего года. «Мера является временной и будет действовать до 31 августа 2022 г. в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом России», — отметили в Минэкономики. В ведомстве тогда подчеркнули, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере. 

Ранее по теме: Заместить поставки пшеницы из России и с Украины нечем, и это грозит голодом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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