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Политика

Путин в разговоре с Драги предложил помощь с кризисом продовольствия при снятии санкций

Ведомости

Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если западные страны снимут политически мотивированные санкции, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Драги обсудили положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Глава государства отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, а также обратил внимание на то, что возникшие проблемы связаны со сбоями в работе производственных и логистических цепочек. Путин также напомнил о проводимой западными странами финансовой политике в период пандемии COVID-19 и введении антироссийских санкций.

«Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», — говорится в сообщении.

Политики также обсудили ситуацию вокруг Украины, предпринимаемые шаги в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона.

Российская сторона уже отвергала обвинения США об ответственности за продовольственный кризис в мире. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов тогда отметил, что вооруженные силы РФ не разрушали гражданскую инфраструктуру и не уничтожали суда с продовольствием, предназначавшимся для экспорта в другие страны.

16 мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ООН Антониу Гутерриш попросил Москву не препятствовать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций против экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. Газета писала, что переговоры ведутся как минимум с Россией и Турцией, причем последняя якобы уже пообещала содействие в управлении вывозящими зерно судами и разминировании акватории Черного моря. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые в зависящих от поставок с Украины странах дестабилизирует обстановку.

Ранее по теме: Песков обвинил Запад в претятствиях в вывозе зерна из портов Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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