ООН не подтвердила обвинения Украины в адрес России в хищении зерна

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что зерно из Украины можно вывезти по пяти направлениям, в том числе через Белоруссию, но для этого со страны необходимо снять санкции. По словам президента, это также можно сделать через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря.