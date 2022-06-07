ООН не подтвердила обвинения Украины в адрес России в хищении зерна
У ООН нет данных, которые бы подтверждали обвинения Украины в адрес России в хищении зерна, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик на пресс-конференции. Об этом пишут «РИА Новости».
«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», – отметил Дюжаррик.
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее сообщал, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голодной смерти.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что зерно из Украины можно вывезти по пяти направлениям, в том числе через Белоруссию, но для этого со страны необходимо снять санкции. По словам президента, это также можно сделать через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря.
6 июня на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщал, что Мишель «вопреки фактам» обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса, не представив никаких доказательств.