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Политика

ООН не подтвердила обвинения Украины в адрес России в хищении зерна

Ведомости

У ООН нет данных, которые бы подтверждали обвинения Украины в адрес России в хищении зерна, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик на пресс-конференции. Об этом пишут «РИА Новости».

«Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения», – отметил Дюжаррик.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли ранее сообщал, что в случае продолжения военных действий на Украине 323 млн человек во всем мире могут оказаться на грани голодной смерти.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что зерно из Украины можно вывезти по пяти направлениям, в том числе через Белоруссию, но для этого со страны необходимо снять санкции. По словам президента, это также можно сделать через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря.

6 июня на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщал, что Мишель «вопреки фактам» обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса, не представив никаких доказательств.

Ранее по теме: Путин призвал не преувеличивать значение Украины для продовольственной безопасности мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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