Газета
Политика

Постпред РФ покинул заседание СБ ООН из-за необоснованных обвинений

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности организации во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщили «РИА Новости».

Во время своего выступления Мишель возложил всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию, а также необоснованно обвинил страну в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале отметил, что на заседании Совета по Украине, которое был посвящено теме насилия, в том числе сексуального, наблюдалась «зашкаливающая степень бездоказательности соответствующих обвинений, которые озвучивали наши западные партнеры». По его словам, не было представлено ни убедительных свидетельств, ни доказательств. «Многие явно не успели скорректировать свои наговорники после «разоблачения» лживости утверждений украинского омбудсмена Л. Денисовой», – отметил Полянский. Он отметил, что «ни одного примера так и не было приведено».

«Председатель Евросовета Ш. Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировали Евросоюз и его лидеры», – написал Полянский.

3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря. 6 июня глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что для переговоров с Украиной о вывозе зерна, которые пройдут в Турции, уже направлены «специалисты». Сотрудники российского МИДа присоединятся к ним на следующий день.

Ранее по теме: Путин призвал не преувеличивать значение Украины для продовольственной безопасности мира

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных