Постпред РФ покинул заседание СБ ООН из-за необоснованных обвинений
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности организации во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщили «РИА Новости».
Во время своего выступления Мишель возложил всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию, а также необоснованно обвинил страну в блокировании портов Украины и хищении украинского зерна.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале отметил, что на заседании Совета по Украине, которое был посвящено теме насилия, в том числе сексуального, наблюдалась «зашкаливающая степень бездоказательности соответствующих обвинений, которые озвучивали наши западные партнеры». По его словам, не было представлено ни убедительных свидетельств, ни доказательств. «Многие явно не успели скорректировать свои наговорники после «разоблачения» лживости утверждений украинского омбудсмена Л. Денисовой», – отметил Полянский. Он отметил, что «ни одного примера так и не было приведено».
«Председатель Евросовета Ш. Мишель еще и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировали Евросоюз и его лидеры», – написал Полянский.
3 июня в интервью телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин заявил, что украинское зерно можно вывезти по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых – Белоруссия. Однако для вывоза через территорию страны с нее нужно снять санкции, отметил он. По его словам, зерно также можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования. Россия готова помочь с вывозом товара, обеспечить безопасность и заход иностранных судов в Азовское и Черное моря. 6 июня глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что для переговоров с Украиной о вывозе зерна, которые пройдут в Турции, уже направлены «специалисты». Сотрудники российского МИДа присоединятся к ним на следующий день.