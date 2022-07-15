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Экономика

Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара осенью

Ведомости

Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после 31 августа 2022 г. Приоритет в торговле в рамках ЕАЭС будет отдан продажам сахара на внутренний рынок государств - членов союза, сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК, передает «Интерфакс».

Также на площадке ЕЭК согласовали возможность заключения контрактов и гарантировали поставки необходимых объемов сахара после 1 сентября, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В частности, минсельхозы России и Казахстана согласовали поставки сахара в объеме 168 000 т до конца года.

В середине марта Россия запретила экспорт зерновых культур (пшеницы и меслина, ржи, кукурузы и ячменя) и сахара до 30 июня и 31 августа соответственно. Отмечалось, что исключения могут быть сделаны в ряде случаев, в том числе при оказании гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок. 

Такое решение было принято, чтобы сохранить на внутреннем рынке достаточный уровень продовольствия и не допустить резкого роста цен на фоне введения санкций в отношении России. Запрет на вывоз сахара и зерновых также вызван ускорившейся мировой инфляцией, что отразилось и на мировых ценах на продукты. В частности, в феврале пшеница выросла в цене на 38%, а сахар — на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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