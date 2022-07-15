Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара осенью
Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после 31 августа 2022 г. Приоритет в торговле в рамках ЕАЭС будет отдан продажам сахара на внутренний рынок государств - членов союза, сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК, передает «Интерфакс».
Также на площадке ЕЭК согласовали возможность заключения контрактов и гарантировали поставки необходимых объемов сахара после 1 сентября, отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В частности, минсельхозы России и Казахстана согласовали поставки сахара в объеме 168 000 т до конца года.
В середине марта Россия запретила экспорт зерновых культур (пшеницы и меслина, ржи, кукурузы и ячменя) и сахара до 30 июня и 31 августа соответственно. Отмечалось, что исключения могут быть сделаны в ряде случаев, в том числе при оказании гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.
Такое решение было принято, чтобы сохранить на внутреннем рынке достаточный уровень продовольствия и не допустить резкого роста цен на фоне введения санкций в отношении России. Запрет на вывоз сахара и зерновых также вызван ускорившейся мировой инфляцией, что отразилось и на мировых ценах на продукты. В частности, в феврале пшеница выросла в цене на 38%, а сахар — на 6%.
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