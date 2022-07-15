Россия не будет продлевать запрет на экспорт сахара осенью

Такое решение было принято, чтобы сохранить на внутреннем рынке достаточный уровень продовольствия и не допустить резкого роста цен на фоне введения санкций в отношении России. Запрет на вывоз сахара и зерновых также вызван ускорившейся мировой инфляцией, что отразилось и на мировых ценах на продукты. В частности, в феврале пшеница выросла в цене на 38%, а сахар — на 6%.