Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли

С 1 апреля Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела ее в рубли. Теперь импортеры должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их на счет «Газпрома».