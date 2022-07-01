Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли
Правительство России перевело базовые цены для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли, передает пресс-служба Минсельхоза в своем Telegram-канале. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин. Кроме того, это обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке», — указано в сообщении.
Для подсолнечного масла базовая цена составит 82 500 руб. за тонну (вместо $1000), на шрот – 13 875 руб. за тонну (ранее $185), на пшеницу и меслин – 15 000 руб. за тонну (ранее $200), на ячмень и кукурузу – 13 875 руб. за тонну (ранее $185). Пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника продлены по 31 августа 2023 г.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал начать принимать оплату за экспорт нефти, угля, металлов, зерна, леса, удобрений и масла в рублях по аналогии с газом, то есть в рублях. В Кремле ответили, что этот вопрос может быть проработан.
С 1 апреля Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела ее в рубли. Теперь импортеры должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переводит их на счет «Газпрома».