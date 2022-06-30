Правительство ограничило вывоз кормовых аминокислот и риса до конца года
Правительство ограничило вывоз за границу кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы с 1 июля до 31 декабря 2022 г., сообщила пресс-служба Минсельхоза.
«С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).
В министерстве пояснили, что такие меры приняли для обеспечения продовольственной безопасности России, сохранение стабильных внутренних цен на эти товары и для поддержки отраслей животноводства и переработки. Под ограничения попали L-лизина сульфат, L-лизина моногидрохлорид и DL-метионин, которые добавляют в рацион сельскохозяйственных животных.
В пресс-службе также рассказали, что ограничение на вывоз не распространяется на страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, а также для оказания гуманитарной помощи.
В марте Россия запретила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа 2022 г. Под ограничения попали пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза. В Минэкономразвития отметили, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере.