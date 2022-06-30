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Экономика

Правительство ограничило вывоз кормовых аминокислот и риса до конца года

Ведомости

Правительство ограничило вывоз за границу кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы с 1 июля до 31 декабря 2022 г., сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Правительством подписаны соответствующие постановления, подготовленные Минсельхозом России», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС).

В министерстве пояснили, что такие меры приняли для обеспечения продовольственной безопасности России, сохранение стабильных внутренних цен на эти товары и для поддержки отраслей животноводства и переработки. Под ограничения попали L-лизина сульфат, L-лизина моногидрохлорид и DL-метионин, которые добавляют в рацион сельскохозяйственных животных.

В пресс-службе также рассказали, что ограничение на вывоз не распространяется на страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР, а также для оказания гуманитарной помощи.

В марте Россия запретила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа 2022 г. Под ограничения попали пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза. В Минэкономразвития отметили, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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