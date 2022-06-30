Правительство ограничило вывоз кормовых аминокислот и риса до конца года

В марте Россия запретила экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС до конца августа 2022 г. Под ограничения попали пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза. В Минэкономразвития отметили, что потребности стран ЕАЭС в российском зерне обеспечены с начала сезона 2021/2022 более чем в двукратном размере.