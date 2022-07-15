Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии

«До сих пор разрешалось провозить через границу подакцизные товары для собственного потребления раз в неделю. Поправка продлила этот период до одного раза в 30 дней. Как поясняется в сопроводительном документе к поправкам, изменения были внесены для того, чтобы граждане Латвии не могли ездить в Россию и Белоруссию для покупки определенных подакцизных товаров с учетом геополитической ситуации», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).