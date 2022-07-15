Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского парламента.
«До сих пор разрешалось провозить через границу подакцизные товары для собственного потребления раз в неделю. Поправка продлила этот период до одного раза в 30 дней. Как поясняется в сопроводительном документе к поправкам, изменения были внесены для того, чтобы граждане Латвии не могли ездить в Россию и Белоруссию для покупки определенных подакцизных товаров с учетом геополитической ситуации», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Предполагается, что теперь граждане Латвии будут платить налог, если они ввозят подакцизные товары чаще одного раза в 30 дней, раньше этот срок составлял всего неделю. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня.
Под ограничения попали подакцизные товары, в число которых входит в том числе табачная и алкогольная продукция, а также топливо и моторные масла.
Отмечается, что жители Латвии, несмотря на предупреждения службы безопасности, едут в Белоруссию главным образом для похода по магазинам и покупки подакцизных товаров, стоимость которых в республике значительно ниже, чем в Латвии и других европейских странах.
Безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля по 15 мая 2022 г. Позже срок его действия продлили до конца года. Кроме того, с 1 июля безвизовый режим был также распространен на граждан Польши. Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали, что с момента введения безвизового режима в республику въехали более 29 000 граждан Латвии, всего – 115 000 человек.
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