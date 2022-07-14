Парламент Латвии одобрил запрет на поставки газа из России с 2023 года
Сейм (парламент) Латвии утвердил поправки в закон «Об энергетике», которые запрещают поставки природного газа из России с 1 января 2023 г., сообщает издание Delfi.
Изначально с такой инициативой выступили депутаты Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс, которые принадлежат к коалиционной партии «Консервативные».
Помимо этого, парламент также утвердил механизмы сотрудничества с другими странами ЕС для запрета поставок российского газа.
Латвия приняла решение отказаться от российского газа в ответ на военную спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля 2022 г. Сейчас европейские хранилища газа заполнены на 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно, согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe.
Как отмечает ТАСС, латвийский оператор газотранспортной системы с начала месяца повысил тарифы на газ для домохозяйств на 65,6-89,9% в зависимости от типа потребителя, что обусловлено истощением запасов закупленного в России газа по старым ценам.
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