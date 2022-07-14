Парламент Латвии одобрил запрет на поставки газа из России с 2023 года

Латвия приняла решение отказаться от российского газа в ответ на военную спецоперацию на Украине, которая началась 24 февраля 2022 г. Сейчас европейские хранилища газа заполнены на 67 млрд куб. м газа, в среднем ПХГ заполнены на 62,34%. Меньше всего газа находится в хранилищах Венгрии, Болгарии и Латвии: там ПХГ заполнены лишь на 44,71%, 37,87% и 47,59% соответственно, согласно данным платформы Gas Infrastructure Europe.